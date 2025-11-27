Preuß lässt Biathlon-Klassiker aus

SID 27.11.2025 • 11:24 Uhr Die deutschen Teams für den Biathlon-Klassiker auf Schalke stehen fest. Franziska Preuß ist diesmal nicht dabei.

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß wird im Olympia-Winter auf einen Start beim Biathlon auf Schalke verzichten. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte, bilden Marlene Fichtner und Danilo Riethmüller das zuvor noch offene zweite deutsche Duo.

Bereits Mitte September waren Justus Strelow und Janina Hettich-Walz als erstes deutsches Team für den Mixed-Wettbewerb vorgestellt worden.

Fichtner feiert am 28. Dezember ihre Premiere beim Show-Wettkampf in der Gelsenkirchener Fußball-Arena. „Die Vorfreude ist riesig! Ich fand das Event schon als junges Mädchen einfach der Hammer – und es war immer ein Traum, irgendwann selbst dort laufen zu dürfen“, sagte die 22-Jährige: „In einem Fußballstadion voller Biathlon-Fans zu starten, wird einfach unglaublich werden. Das Format liegt mir, und ich möchte zeigen, was wir draufhaben.“

Preuß richtet den Fokus auf Olympia

Für Riethmüller ist es das Debüt im Profi-Rennen auf Schalke, er war zuvor bereits zweimal bei Wettkämpfen im Rahmenprogramm dabei. Die beiden Duos nehmen den ersten deutschen Sieg bei der World Team Challenge seit dem Jahr 2016 ins Visier.