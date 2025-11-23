Biathlon: Deutsche Legende hat neuen Job in Aussicht

Bereits zu seiner aktiven Zeit war Erik Lesser ein Freund von klaren Worten und bei den Fans für seine Authentizität beliebt. Deshalb ist der Ex-Biathlon-Star praktisch wie geschaffen für seine aktuelle Tätigkeit als Experte in der ARD.
Biathlon-Legende erwägt Abschied
Doch mit dieser könnte es bald schon vorbei sein. Der 37-Jährige erklärte im Interview mit der Thüringer Allgemeinen, dass der olympische Winter, der am 29. November mit der Damen-Staffel (ab 13.15 Uhr im LIVETICKER) beginnen wird, sein letzter am Mikrofon sein könnte.
Lesser kündigt neuen Job an
„Diese Saison bin ich noch dabei. Was danach kommt, muss man sehen“, erklärte Lesser und lieferte auch gleich den Grund für seine Überlegungen. „Aufgrund meiner Anstellung bei der Bundeswehr ist es wahrscheinlich, dass ich nächstes Jahr eine Aufgabe beim Deutschen Skiverband übernehme“, blickte er in die Zukunft.
Zunächst sei es ihm aber wichtig, Olympia „mal aus der medialen Perspektive zu erleben.“
Lesser, der während seiner Laufbahn insgesamt drei Olympische Medaillen (Gold und Bronze in der Staffel, Silber im Einzel) erringen konnte, war bei den letzten Spielen in Peking noch als Athlet mit dabei. Seit der Saison 2022/23 begleitet er die Berichterstattung der ARD mit seinen Kommentaren und Analysen.
Klar ist, dass Lesser dem Biathlon-Sport die Treue halten wird. Immerhin erhielt er kürzlich erst sein Trainer-Diplom des Olympischen Sportbundes und trainiert seit Mai die Altersklasse 16/17 am Oberhofer Skigymnasium. Mit seinem langjährigen Kollegen Arnd Peiffer betreibt Lesser zudem den Podcast „Das Biathlon Doppelzimmer“.