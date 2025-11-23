Biathlon: Deutsche Legende hat neuen Job in Aussicht

Dominik Hager 23.11.2025 • 17:15 Uhr Müssen die Biathlon-Anhänger bald auf Erik Lesser als Experten verzichten? Der frühere Weltklasse-Athlet kündigt seinen möglichen Abschied an und hat bereits einen neuen Job im Auge.

Bereits zu seiner aktiven Zeit war Erik Lesser ein Freund von klaren Worten und bei den Fans für seine Authentizität beliebt. Deshalb ist der Ex-Biathlon-Star praktisch wie geschaffen für seine aktuelle Tätigkeit als Experte in der ARD.

Doch mit dieser könnte es bald schon vorbei sein. Der 37-Jährige erklärte im Interview mit der Thüringer Allgemeinen, dass der olympische Winter, der am 29. November mit der Damen-Staffel (ab 13.15 Uhr im LIVETICKER) beginnen wird, sein letzter am Mikrofon sein könnte.

Lesser kündigt neuen Job an

„Diese Saison bin ich noch dabei. Was danach kommt, muss man sehen“, erklärte Lesser und lieferte auch gleich den Grund für seine Überlegungen. „Aufgrund meiner Anstellung bei der Bundeswehr ist es wahrscheinlich, dass ich nächstes Jahr eine Aufgabe beim Deutschen Skiverband übernehme“, blickte er in die Zukunft.

Zunächst sei es ihm aber wichtig, Olympia „mal aus der medialen Perspektive zu erleben.“

Lesser, der während seiner Laufbahn insgesamt drei Olympische Medaillen (Gold und Bronze in der Staffel, Silber im Einzel) erringen konnte, war bei den letzten Spielen in Peking noch als Athlet mit dabei. Seit der Saison 2022/23 begleitet er die Berichterstattung der ARD mit seinen Kommentaren und Analysen.