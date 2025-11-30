Biathlon heute live: Single-Mixed-Staffel live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 30.11.2025 • 11:00 Uhr Beim Biathlon-Auftakt in Östersund steht heute die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Das deutsche Duo um Lucas Fratzscher und Marlene Fichtner will überraschen.

Nach einer einjährigen Pause findet der Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund wieder stattfinden. Vom 29. November bis 7. Dezember wird die kleine Stadt in der Provinz Jämtland den Auftakt der Weltcup-Saison 2025/26 ausrichten.

Am Sonntag steht unter anderem die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Dabei treten je eine Frau und ein Mann pro Nation an. Beide Athleten müssen je viermal an den Schießstand, los geht es um 14 Uhr.

Als deutsches Duo gehen Lucas Frantzscher und Marlene Fichtner an den Start. Unter den 24 Teams, die an den Start gehen werden, zählt das deutsche Duo mit Blick auf ein Top-3-Ergebnis zu den Außenseitern.

Biathlon-Auftakt in Östersund: Single Mixed live verfolgen:

Östersund hat sich aufgrund seiner hohen Schneesicherheit und idealen Wettkampfbedingungen für die frühe Saison etabliert. In der Zeit von Mitte November bis Mitte März liegt die Durchschnittstemperatur in der Region unter einem Grad Celsius, was in Kombination mit der geographischen Lage der Stadt ideale Voraussetzungen für Biathlon-Wettkämpfe im frühen Winter schafft.

Beim Saisonauftakt in Östersund werden wie gewohnt mehr Rennen ausgetragen als bei den späteren Stationen im Weltcup-Kalender.

Biathlon: Weltcup-Start in Östersund mit zehn Wettkämpfen

Insgesamt stehen zehn Wettkämpfe auf dem Programm, während an den übrigen Orten der Saison in der Regel nur sechs Rennen stattfinden. Die Biathletinnen und Biathleten können in den Disziplinen Staffel, Team Mixed, Single Mixed, Einzel, Sprint und Verfolgung ihr Können unter Beweis stellen.

Das Skidstadion von Östersund, das nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt und etwa 312 Meter über dem Meeresspiegel liegt, gilt als eines der zuverlässigsten und traditionsreichsten Biathlon-Stadien im Weltcup.