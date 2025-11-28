Biathlon heute: Staffel-Rennen Frauen LIVE im Free-TV, Stream & Ticker – DSV-Aufstellung mit Preuß

SPORT1 29.11.2025 • 10:15 Uhr Die deutsche Frauen-Staffel will beim Biathlon-Auftakt in Östersund direkt ein Zeichen setzen. Die Aufstellung kann sich sehen lassen. Ein Konkurrent tritt geschwächt an.

Erstes Rennen, erster Sieg? Die deutsche Frauen-Mannschaft kann mit viel Selbstvertrauen in die neue Biathlon-Saison starten. Zum Auftakt findet in Östersund die Staffel statt, bei der die DSV-Damen neben Frankreich als Topfavoritinnen auf den Sieg gelten.

Die deutsche Mannschaft setzt dabei auf Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Selina Grotian und Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß.

Mit Hettich-Walz (Babypause) und Voigt (gesundheitliche Probleme) kehren also zwei potenzielle Podestläuferinnen ins Team zurück, dazu könnten das in der vergangenen Saison bereits auftrumpfende Juwel Grotian erneut von sich reden machen.

Biathlon: Auftakt in Östersund - Frankreich erholt nach Wirbel?

Verstecken muss sich das deutsche Team mit dieser Aufstellung vor niemanden - allerdings hat Frankreich eine ähnlich schlagkräftige Truppe.

Mit Jeanne Richard, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot gehen vier Athletinnen ins Rennen, die sich alle im Gesamtweltcup der vergangenen Saison unter den ersten acht Plätzen befanden.

Bei den Französinnen stellt sich vielmehr die Frage, wie die Kreditkartenaffäre rund um Julia Simon nach dem Urteil die Stimmung im Team belastet, zumal eine mutmaßliche Gewehrmanipulation von Richard ebenfalls im Raum steht.

Simon wird jedenfalls in Östersund fehlen, sie ist noch gesperrt.

Schweden muss auf Elvira Öberg verzichten

Die schwedische Mannschaft tritt in Östersund ersatzgeschwächt an. Mit Elvira Öberg fehlt ausgerechnet beim Auftakt vor heimischer Kulisse ihre stärkste Athletin in der Staffel.

Zu unterschätzen ist das Team um Johanna Skottheim, Anna Magnusson, Ella Halvarsson und Hanna Öberg deshalb aber noch lange nicht.