Biathlon-Staffel in Östersund: Topstar fällt aus

SPORT1 28.11.2025 • 21:46 Uhr Die deutschen Frauen starten beim Biathlon-Auftakt in Östersund in Bestbesetzung. Eine Topnation muss dagegen einen bitteren Ausfall wegstecken. Auch die deutsche Männer-Aufstellung ist bekannt.

In Bestbesetzung tritt die deutsche Frauen-Mannschaft zum Biathlon-Saisonauftakt in der Staffel von Östersund (Samstag ab 13.15 Uhr) an. Auf Startläuferin Vanessa Voigt folgen Rückkehrerin Janina Hettich-Walz, Juwel Selina Grotian und Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß.

Als größte Konkurrenz gilt die französische Staffel, die mit Jeanne Richard, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot an den Start geht – alle vier standen im Gesamtweltcup im vergangenen Jahr unter den ersten acht Plätzen.

Die schwedische Mannschaft muss hingegen einen Rückschlag hinnehmen. Mit Elvira Öberg fehlt ausgerechnet beim Auftakt vor heimischer Kulisse ihre stärkste Athletin in der Staffel.

„Leider muss ich die Weltcup-Saison von der Seite aus beginnen. Ich habe mich diese Woche nicht ganz fit gefühlt, ich hoffe aber, dass ich am Dienstag dabei sein kann“, schrieb Öberg auf Instagram.

Biathlon-Auftakt in Östersund: Die deutsche Männer-Staffel

Die deutsche Männer-Staffel, die am Samstag um 16.55 Uhr ihren Saisonauftakt bestreitet, besteht aus Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn.

Norwegen setzt im ersten Jahr nach dem Rücktritt der Bö-Brüder auf die Shootingstars Martin Uldal und Isak Frey sowie Gesamtweltcupsieger Sturla Holm Laegreid und den erfahrenen Schlussläufer Vetle Sjaastad Christiansen.