Biathlon in der ARD: Eine vertraute Stimme ist nicht mehr zu hören

SPORT1 29.11.2025 • 12:37 Uhr In der ARD kommt es in der heute beginnenden Biathlon-Saison zu einer Veränderung bei den Übertragungen. Eine vertraute Stimme ist nicht mehr zu hören.

Nach dem Abschied von Reporter-Legende Wilfried Hark kommt es in der ARD in der heute beginnenden Biathlon-Saison zu einer Veränderung bei den Übertragungen. Bisher hatte sich Hark seit 2007 mit Christian Dexne immer als Kommentator abgewechselt. Der jeweils andere Reporter ging dann in die Mixed Zone und sprach mit den Athleten.

Nun wird Dexne in allen Rennen am Mikrofon sitzen. Einen Hark-Nachfolger gibt es in dieser Saison nämlich nicht. Das hatte Dexne schon vor knapp zwei Monaten im Podcast „Extrarunde“ bestätigt.

Dort sagte der 53 Jahre alte Journalist: „Ich denke, dass es ein Übergangsjahr ist und wir ab der Saison 2026/27 wieder zu zweit kommentieren. Das ist aber noch nicht ganz klar.“

Biathlon: Dexne nach Hark-Abschied im Fokus

An der Seite von Dexne wird Moderator Michael Antwerpes in diesem Winter gemeinsam mit den Experten Erik Lesser und Arnd Peiffer durch die Übertragungen führen - zum womöglich letzten Mal in dieser Konstellation: Lessers ARD-Zukunft steht nach diesem Winter infrage.

Im Frühjahr hatte sich Hark nach mehr als 30 Jahren als Biathlon-Kommentator in seine Rente verabschiedet. In Oslo begleitete er das dramatische Finale zwischen Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot. „Mir kullern ein paar Tränchen grad. Ich habe so etwas noch nie erlebt“, berichtete Hark damals.