Biathlon: Preuß meldet sich bei Geheimtest zurück!

Der Start der Biathlon-Saison 2025/26 rückt immer näher. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß lässt nun nach ihrer Verletzung wieder aufhorchen.

Franziska Preuß scheint nach ihrer Handverletzung pünktlich zum Start der Biathlon-Saison 2025/26 wieder fit zu werden. Im österreichischen Obertilliach gewann die 31-Jährige sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag jeweils ein Testrennen, an dem auch internationale Athletinnen und Athleten teilnahmen.

Wie das Nordic Magazine berichtete, stand Preuß am Mittwoch zunächst im Sprint ganz oben. Dabei räumte die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres neun von zehn Scheiben ab und setzte sich vor der Österreicherin Lisa Hauser sowie Lidia Zhurauskaite durch. Einen Tag später landete sie in einem verkürzten Einzel ebenfalls auf dem ersten Rang.

Biathlon: Preuß triumphiert bei Geheimtest

Diesmal traf Preuß mit 18 ihrer 20 Patronen ins Schwarze und lief einen Vorsprung von 28,9 Sekunden auf Ema Kapustová aus der Slowakei und 31 Sekunden auf Dunja Zdouc aus Österreich heraus. Laut den Daten von Siwidata blieben die Zweit- und Drittplatzierten im Gegensatz zu Preuß fehlerfrei. Bei den Männern feierte der für die USA startende Campbell Wright einen Doppelsieg.

Preuß ist beim Weltcup-Auftakt gesetzt

Für Preuß sind die Ergebnisse ein gutes Zeichen, nachdem sie in der Vorbereitung zwischendurch kürzer treten musste. Anfang September zog sie sich bei den Deutschen Meisterschaften eine Handverletzung zu und wurde in der Folge operiert. „Zum Glück konnte direkt alles wieder repariert werden und eine Woche nach der OP war der Einstieg ins Training wieder möglich. Selten ein Schaden ohne Nutzen: Jetzt liegt der Fokus halt mehr auf der Beinkraft“, teilte sie damals mit.