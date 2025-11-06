Biathlon-Superstar enthüllt: "Angebote habe ich genug!"

SPORT1 06.11.2025 • 15:27 Uhr Dorothea Wierer beendet ihre Biathlon-Karriere nach der kommenden Saison. Wie es danach weitergehen könnte, ist ungewiss - Angebote scheint sie allerdings zu haben.

Dorothea Wierer geht in ihre letzte Biathlon-Saison. Wie es im Anschluss für die Italienerin weitergeht, steht zwar noch nicht fest, allerdings hat die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin wohl einige Möglichkeiten.

„Angebote habe ich genug, jetzt gilt Olympia und dann entscheide ich, was ich tun werde“, verriet die 35-Jährige bei chiemgau24.

Zunächst will sich Wierer vollständig aufs Sportliche konzentrieren. „Ich habe sehr gemischte Gefühle und eine spezielle Saison vor mir. Ich will noch einmal alles an Energie abrufen, es wird sicherlich sehr emotional“, sagte die Star-Biathletin hinsichtlich ihrer finalen Saison.

Bisthlon-Superstar Wierer fehlt Olympia-Gold

Wierer ist zwar viermalige Weltmeisterin, Olympia-Gold steht jedoch noch nicht in ihrer Vita. Auch deshalb sind die Olympischen Winterspiele eine besondere Motivation. Dass die Spiele dann auch noch in ihrer Heimat stattfinden, macht es noch interessanter.