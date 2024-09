Ganz besonderer Plan? Biathlon-Superstar spricht über Karriereende

Dorothea Wierer hat für ihr mögliches Karriere-Ende einen krönenden Abschluss im Kopf. Im Sinn hat sie die Winterspiele 2026 in ihrer Heimat als perfekten Schlusspunkt für ihre Karriere.

Dorothea Wierer hat für ihr mögliches Karriere-Ende einen krönenden Abschluss im Kopf. Im Sinn hat sie die Winterspiele 2026 in ihrer Heimat als perfekten Schlusspunkt für ihre Karriere.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in ihrer italienischen Heimat sollen wohl den Schlusspunkt für ihre beeindruckende Laufbahn darstellen.

Olympia 2026 zu Hause in Antholz

„Ich freue mich darauf, zum letzten Mal in meiner Heimat zu starten, die Veranstaltung zu genießen und hart zu arbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, erklärte Wierer bei fondo italia mit Hinblick auf das Großereignis, ließ in der Folge aber durchblicken: „Wenn es vorbei ist, freue ich mich aber auch darauf, etwas anderes zu machen.“

Ein Entschluss stehe allerdings noch nicht fest. Aber ihr Heimspiel will sich die Antholzerin jedenfalls nicht entgehen lassen, schließlich finden die Biathlon-Wettbewerbe ebenfalls in Antholz statt. Zudem will sich die Italienerin die Möglichkeit offen halten, die Saison 2025/26 komplett zu absolvieren.