Besondere Ehrung für verstorbene Laura Dahlmeier enthüllt

Der Deutsche Skiverband (DSV) wird zu Ehren seiner Ende Juli verstorbenen früheren Spitzen-Biathletin künftig den „Laura-Dahlmeier-Preis“ vergeben.

„Wir haben uns viele Überlegungen gemacht – etwa zu einem Gedenkort im Biathlon-Stadion oder im Haus des Ski“, sagte DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach dem SID: „Laura ist uns beim Thema Biathlon stets präsent. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Preis, der hoffentlich viele Jahre Bestand haben wird, ihr am ehesten gerecht wird.“

Dahlmeier-Preis: „Kriterien legen wir noch fest“

Dahlmeier war am 28. Juli bei einem Kletterunfall im pakistanischen Kaurakorum-Gebirge am Laila Peak im Alter von nur 31 Jahren tragisch verunglückt. Bezüglich der Einführung des Preises sei der DSV stets in enger Abstimmung mit ihren Eltern gewesen. „Wir sind froh, dass ihre Eltern gesagt haben, dass sie diese Idee schön finden und es ihnen wichtig ist, Laura auf diese Art ein Andenken zu bewahren“, führte Schwarzbach aus.