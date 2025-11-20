Kurz vor Saisonstart: Deutsches Biathlon-Talent wechselt die Nation

Biathlon-Talent Iva Moric kehrt dem Deutschen Skiverband kurz vor dem Start der Saison 2025/26 den Rücken und vollzieht einen Nationenwechsel. Wie der Homepage des Biathlon-Weltverbandes IBU zu entnehmen ist, wird die 21-Jährige künftig für Kroatien starten.
Überraschung um deutsches Talent
Auf der entsprechenden Website ist Moric bereits als kroatische Athletin gelistet. Sie selbst bestätigte die Änderung auf Instagram und postete Bilder in ihrem neuen Outfit. Die in Bad Reichenhall geborene Biathletin ist in Kroatien familiär verwurzelt.
Moric ließ 2022 bei der Junioren-WM aufhorchen
Moric galt einst als großes Versprechen für die Zukunft. 2022 holte sie bei der Juniorenweltmeisterschaft im amerikanischen Soldier Hollow gleich drei Medaillen: Silber im Einzel und mit der Staffel sowie Bronze im Sprint. Dabei ließ sie einige inzwischen bekannte Namen des Weltcups hinter sich.
Sowohl im Sprint als auch im Einzel landete Moric damals einen Platz vor Selina Grotian. Julia Tannheimer war ebenfalls Teil des deutschen Aufgebots. In der Staffel lief Moric gemeinsam mit Grotian und Marlene Fichtner auf den zweiten Platz.
Während der Weg bei Grotian und Tannheimer in den folgenden Jahren immer weiter nach oben ging, stagnierte die Entwicklung bei Moric allerdings. Jetzt wagt sie einen Neustart im kroatischen Dress.