Nach Premierenerfolg im Weltcup: Selina Grotian übertrumpft Biathlon-Legende

Selina Grotian hat am vergangenen Sonntag ihr ganz persönliches Biathlon-Märchen geschrieben: Im Massenstart von Annecy-Le Grand-Bornand gelang der 20-jährigen Deutschen ihr erster Weltcupsieg – ein Meilenstein in einer bislang herausfordernden Karriere.

Noch nie zuvor war sie in einem Weltcuprennen unter den besten Drei gelandet, und ausgerechnet nach einer Serie von Rückschlägen konnte sie die Konkurrenz hinter sich lassen. Obwohl sie eine Strafrunde laufen musste, setzte sie sich dank einer beeindruckenden Schlussrunde durch.

Jubel nach Enttäuschung

Dabei überholte sie sogar ihre Teamkollegin Franziska Preuß, die Zweite wurde und machte so den ersten deutschen Doppelsieg seit mehr als vier Jahren perfekt.

Grotian sicherte sich den prestigeträchtigen Sieg mit einer mutigen und entschlossenen Leistung. Dabei war die Saison bisher alles andere als einfach für die junge Athletin. Noch am Samstag, in der Verfolgung, schien ihre Pechsträhne kein Ende zu nehmen.

Mitten im Rennen brach die Bindung ihres Skis, was sie um alle Chancen brachte. Statt aufzugeben, bewies das Biathlon-Juwel jedoch mentale Stärke, ein Markenzeichen, das sie bereits in ihrer noch jungen Karriere auszeichnet.

Aller Anfang ist schwer

Grotian gilt seit Jahren als eines der größten Talente im deutschen Biathlon. Schon als Juniorin überzeugte sie mit ihrer Kombination aus Laufstärke und Nervenstärke am Schießstand.

Der erste Schritt zum Durchbruch

Ein erster Vorgeschmack auf ihr Potenzial kam bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto Anfang des Jahres. Mit einem sensationellen vierten Platz im Einzel überraschte sie nicht nur die Konkurrenz, sondern auch sich selbst.

„Ich wusste, dass ich gut bin, aber so ein Ergebnis hätte ich nicht erwartet“, sagte sie damals. Dabei schoss sie erstmals in ihrer Karriere viermal fehlerfrei und unterstrich damit ihre großen Ambitionen.

Ein Triumph, der Hoffnung macht

Mit ihrem Sieg am Sonntag hat sie sich nun endgültig in die Riege der Top-Athletinnen katapultiert. „Ich muss sagen, ich bin gerade einfach nur baff“, zeigte sie sich nach dem Rennen am ARD-Mikrofon ungläubig.