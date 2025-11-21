Neuer Job für Ex-Biathlon-Star

Niklas Trettin 21.11.2025 • 17:48 Uhr Die ehemalige norwegische Biathletin Tiril Eckhoff ist bereits seit einiger Zeit als TV-Expertin aktiv. Für die Olympischen Winterspiele gibt es aber eine Veränderung.

Ex-Biathlon-Star Tiril Eckhoff wird während der Olympischen Winterspiele 2026 als Expertin für den US-amerikanischen TV-Sender HBO tätig sein. Das hat Warner Bros. Discovery, der Eigentümer des Streaminganbieters, offiziell verkündet.

„Olympische Spiele sind das Größte, was man als Sportler erleben kann“, wird die ehemalige norwegische Biathletin in einer Mitteilung zitiert: „Ich freue mich auf neue, unvergessliche Sportmomente, die ich den Zuschauern zu Hause im Wohnzimmer präsentieren möchte.“

Eckhoff ist eine Legende des Biathlons

Eckhoff lief selbst jahrelang im Biathlon-Weltcup und feierte große Erfolge. Bei den Olympischen Spielen gewann die heute 35-Jährige 2014 und 2022 jeweils Gold mit der Mixed-Staffel, zudem holte sie je dreimal Silber und Bronze. Bei Weltmeisterschaften holte sie sogar zehn Titel, einmal gewann sie den Gesamtweltcup.

Nach ihrem Karriereende im Jahr 2023 blieb Eckhoff dem Biathlon erhalten und begann als Expertin für TV2 zu arbeiten. Dies wird sie auch im kommenden Winter machen – mit eben einer Ausnahme: Für Olympia wird die Norwegerin an HBO „verliehen“.