Spektakuläre Wende um Biathlon-Talent

Einar Hedegart wirft seinen ursprünglichen Plan über den Haufen, kehrt dem Biathlon den Rücken und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem norwegischen Langlauf-Team an. Dies verriet der 24-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Adresseavisen.
Spektakuläre Wende um Biathlon-Juwel
„Jetzt gehe ich All-in im Langlauf“, sagte Hedegart und begründete seine überraschende Entscheidung: „Es ist eine olympische Saison und ich habe im Langlauf definitiv eine bessere Chance als im Biathlon. Es fühlt sich also wie die natürliche Wahl an.“
Hedegart siegte bei den norwegischen Biathlon-Meisterschaften
Hedegart gilt in Norwegen sowohl im Biathlon als auch im Langlauf schon länger als riesiges Talent.
Im vergangenen Winter sorgte er beim Langlauf-Weltcup im heimischen Oslo für einen Paukenschlag, als er über die 10-Kilometer-Distanz überragender Zweiter wurde - sogar noch vor Gesamtweltcupsieger Johannes Kläbo.
Lediglich zwei Wochen später mischte Hedegart die norwegischen Biathlon-Meisterschaften auf, war auf der Loipe unaufhaltsam und triumphierte im Massenstart.
Anschließend verkündete er eine wichtige Entscheidung für seine Zukunft und verschrieb sich zunächst endgültig dem Biathlon.
„Ab jetzt werde ich Biathlet sein. Heute Morgen habe ich realisiert, dass ich nicht die Motivation habe, wenn ich nur Langläufer bin. Ich muss auch ein bisschen schießen”, sagte Hedegart damals.
Nun vollzieht er eine spektakuläre Wende und entscheidet sich doch wieder um.