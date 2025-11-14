Spektakuläre Wende um Biathlon-Talent

SPORT1 14.11.2025 • 18:02 Uhr Eigentlich hatte das norwegische Top-Talent Einar Hedegart im Frühjahr angekündigt, fest in die Biathlon-Nationalmannschaft wechseln zu wollen. Doch jetzt vollzieht der 24-Jährige eine spektakuläre Kehrtwende.

Einar Hedegart wirft seinen ursprünglichen Plan über den Haufen, kehrt dem Biathlon den Rücken und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem norwegischen Langlauf-Team an. Dies verriet der 24-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Adresseavisen.

„Jetzt gehe ich All-in im Langlauf“, sagte Hedegart und begründete seine überraschende Entscheidung: „Es ist eine olympische Saison und ich habe im Langlauf definitiv eine bessere Chance als im Biathlon. Es fühlt sich also wie die natürliche Wahl an.“

Hedegart siegte bei den norwegischen Biathlon-Meisterschaften

Hedegart gilt in Norwegen sowohl im Biathlon als auch im Langlauf schon länger als riesiges Talent.

Im vergangenen Winter sorgte er beim Langlauf-Weltcup im heimischen Oslo für einen Paukenschlag, als er über die 10-Kilometer-Distanz überragender Zweiter wurde - sogar noch vor Gesamtweltcupsieger Johannes Kläbo.

Lediglich zwei Wochen später mischte Hedegart die norwegischen Biathlon-Meisterschaften auf, war auf der Loipe unaufhaltsam und triumphierte im Massenstart.

„Ab jetzt werde ich Biathlet sein. Heute Morgen habe ich realisiert, dass ich nicht die Motivation habe, wenn ich nur Langläufer bin. Ich muss auch ein bisschen schießen”, sagte Hedegart damals.