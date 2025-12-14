Biathlon: Die Verfolgung der Frauen beim Weltcup in Hochfilzen heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.12.2025 • 11:45 Uhr Nach dem Sprint steht bei den Biathlon-Frauen die Verfolgung in Hochfilzen an. Lou Jeanmonnot ist die Gejagte, zwei Deutsche befinden sich in Lauerstellung. SPORT1 zeigt, wo Sie den Wettkampf verfolgen können.

Die Jagd auf Lou Jeanmonnot beginnt: Am Sonntag steht im Biathlon die Verfolgung der Frauen an. Ab 14:45 Uhr (LIVETICKER) kämpfen die Athletinnen in der Loipe im österreichischen Hochfilzen um wertvolle Weltcup-Punkte.

Aus deutscher Sicht haben Vanessa Voigt und Anna Weidel die besten Chancen. Nach einem starken Auftritt im Sprint starten sie von Position sieben und acht ins Rennen. Ihr Rückstand auf Siegerin Jeanmonnot beträgt 38 (Voigt) bzw. 42 (Weidel) Sekunden.

Biathlon: So können Sie die Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute LIVE im TV verfolgen

„Hier zu stehen mit so einem Ergebnis macht mich doch sehr glücklich. Ich wusste, dass es ein guter Tag wird“, sagte Voigt nach dem Rennen freudestrahlend in der ARD.

Neben Voigt und Weidel in den Top-10 gehen vier weitere DSV-Athletinnen an den Start, die allerdings auf den hinteren Plätzen zu finden sind: Marlene Fichtner (Platz 44), Janina Hettich-Walz (53), Julia Tannheimer (54) und Julia Kink (59).

Biathlon: Top-Trio auch in der Verfolgung vorne

Die engsten Verfolgerinnen der Französin Jeanmonnot sind zwei Skandinavierinnen. Die Norwegerin Maren Kirkeeide (+ 15s) und die Schwedin Anna Magnusson (+ 16s) lauern direkt dahinter.