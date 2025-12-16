Biathlon: Dominatorin der zweiten Garde wird befördert!

SPORT1 16.12.2025 • 19:20 Uhr Vor dem Heim-Weltcup in Annecy-Le Grand-Bornand wird Frankreichs Biathlon-Team durcheinandergewürfelt.

Personelle Neuaufstellung in Frankreichs Biathlon-Team vor dem Heim-Weltcup in Annecy-Le Grand-Bornand: Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt es im Vergleich zum zweiten Weltcup-Wochenende im österreichischen Hochfilzen einige Änderungen.

In Annecy, wo vom 18. bis 21. Dezember je ein Sprint, ein Verfolger und ein Massenstart anstehen, werden nicht mehr sieben Französinnen an den Start gehen, sondern nur noch sechs.

IBU-Cup-Dominatorin Botet rückt ins Team

Jeanne Richard, als Siebte im Bunde, wurde zwar ebenfalls nominiert, soll allerdings nur am Massenstart teilnehmen – und auch nur dann, wenn sie nach dem Verfolger noch immer unter den besten 25 des Gesamtweltcups platziert ist (derzeit liegt sie auf Rang 17).

Komplett außen vor ist Gilonne Guigonnat, die durch IBU-Cup-Dominatorin Paula Botet ersetzt wird, während Guigonnat im zweitklassigen IBU-Cup im schweizerischen Lenzerheide antritt. Neben Botet sind auch Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Océane Michelon und Camille Bened für die Weltcup-Rennen in Annecy nominiert.