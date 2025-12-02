Biathlon heute: Einzel der Frauen LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - schlagen Preuß und Co. zurück?

SPORT1 02.12.2025 • 12:30 Uhr Nach einem verkorksten Staffelrennen steht für die deutschen Biathletinnen das erste Einzel der neuen Saison an. In Östersund wollen Franziska Preuß und Co. über 15 Kilometer überzeugen.

Im Fokus wird dabei vor allem Franziska Preuß stehen, nachdem sie sich im vergangenen Winter den Traum von der großen Kristallkugel erfüllt hatte. Vor dem Auftakt wollte sie sich aber nicht zu sehr unter Druck setzen.

Biathlon: So können Sie das Einzelrennen der Frauen heute LIVE im TV verfolgen:

„Alles, was in diesem Jahr dazukommen könnte, ist für mich definitiv Zugabe“, sagte Preuß gelassen. Sie müsse niemandem mehr „etwas beweisen, vor allem mir selbst nicht“.

Biathlon: Klare Botschaft an Preuß und Co.

Bevor der Olympia-Winter mit den Einzelrennen so richtig Fahrt aufnimmt, schickte Felix Bitterling gleich einmal eine deutliche Botschaft an sein Team um Preuß.

„Ich denke, die Grundlage ist vorhanden, das hat man klar gesehen, aber wir müssen hier und da ein bisschen aufwachen, uns ein bisschen sortieren“, sagte der DSV-Sportdirektor nach einem durchwachsenen Saisonauftakt vor Teil zwei des Weltcups im schwedischen Östersund.

Überhaupt war es ein Staffel-Wochenende für den Deutschen Skiverband, das nicht nach Wunsch lief. Man habe „leider das Ziel Podium verfehlt“, monierte Bitterling nach den Plätzen elf (Frauenstaffel), acht (Mixed) sowie zweimal vier (Single-Mixed, Männer).

Hoffnung macht dem Biathlon-Chef jedoch, „dass wir wirklich gute Teilleistungen, teilweise auch wirklich gute Komplexleistungen von Einzelathleten gesehen haben“.

