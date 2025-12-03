Biathlon heute: Einzel der Männer live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 03.12.2025 • 12:30 Uhr Nach Rang vier in der Staffel peilen die DSV-Männer im Einzel beim Biathlon-Weltcup in Östersund das Treppchen an. Was ist gegen die starken Norweger möglich?

Es musste eine Aufholjagd in der Staffel her, um am Ende immerhin noch den vierten Platz zu belegen. Gelingt den deutschen Biathleten in Östersund im Einzel über 20 km (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) der Sprung aufs Treppchen?

Die Konkurrenz ist mit den in der Staffel siegreichen Norwegern, den zweitplatzierten Franzosen und den Lokalmatadoren aus Schweden groß.

Biathlon: So können Sie das Einzelrennen der Männer heute LIVE im TV verfolgen

Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn lauern in jedem Fall auf ihre Chance. Strelow hatte am Samstag noch als 15. übergeben – mit fast zwei Minuten Rückstand. Am Ende waren es 55,7 Sekunden.

Am kommenden Freitag und Samstag stehen in Östersund bei den Frauen (16 Uhr) und den Männern (16.30 Uhr) die Sprints auf dem Programm.

Biathlon: Nächste Enttäuschung für Preuß und Co.

Am Dienstag erlebten die Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß eine weitere herbe Enttäuschung.