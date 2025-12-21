Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Frauen mit Preuß

Das Biathlon-Wochenende im französischen Annecy-Le Grand Bornand geht für die DSV-Frauen am Sonntag mit dem Massenstart zu Ende. Franziska Preuß und Co. werden um 12.15 Uhr ins Rennen starten.
Überrascht Preuß im Massenstart?
12,5 km stehen auf dem Programm, zweimal wird im Liegen geschossen, dann zweimal im Stehen. Der Massenstart gilt als eine der prestigeträchtigsten Disziplinen, da die 30 besten Athletinnen des Weltcups antreten.
Biathlon heute im TV: So können Sie den Massenstart der Frauen LIVE verfolgen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Mediathek, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Aus deutscher Sicht gehen neben Preuß auch Vanessa Voigt, Anna Weidel und Janina Hettich-Walz an den Start.
Preuß hatte in der Verfolgung eine ordentliche Leistung gezeigt, ist nach einem krankheitsbedingten Ausfall aber noch nicht zufrieden. „Es ist okay für den aktuellen Stand, da muss aber schon noch mehr kommen“, sagte die Gesamtweltcupsiegerin im ZDF nach ihrem elften Rang.
Es war ihr bisher bestes Ergebnis des Winters. Preuß ist aktuell die Nummer 36 des Gesamtweltcups.
In der Verfolgung wurde sie im zweiten Rennen nach der Krankheitspause nicht nur von körperlichen Rückständen ausgebremst. „Ich hatte nicht das beste Material an den Füßen, da war es schon schwierig, nach vorne zu kommen“, meinte sie. Im Massenstart bekommt sie die nächste Chance, für eine Überraschung zu sorgen.