Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Frauen mit Preuß

SPORT1 21.12.2025 • 09:15 Uhr Die deutschen Biathlon-Frauen um Franziska Preuß treten am Sonntag zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im Massenstart an. Hier gibt‘s alle Infos.

Das Biathlon-Wochenende im französischen Annecy-Le Grand Bornand geht für die DSV-Frauen am Sonntag mit dem Massenstart zu Ende. Franziska Preuß und Co. werden um 12.15 Uhr ins Rennen starten.

12,5 km stehen auf dem Programm, zweimal wird im Liegen geschossen, dann zweimal im Stehen. Der Massenstart gilt als eine der prestigeträchtigsten Disziplinen, da die 30 besten Athletinnen des Weltcups antreten.

Biathlon heute im TV: So können Sie den Massenstart der Frauen LIVE verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Aus deutscher Sicht gehen neben Preuß auch Vanessa Voigt, Anna Weidel und Janina Hettich-Walz an den Start.

Preuß hatte in der Verfolgung eine ordentliche Leistung gezeigt, ist nach einem krankheitsbedingten Ausfall aber noch nicht zufrieden. „Es ist okay für den aktuellen Stand, da muss aber schon noch mehr kommen“, sagte die Gesamtweltcupsiegerin im ZDF nach ihrem elften Rang.

Es war ihr bisher bestes Ergebnis des Winters. Preuß ist aktuell die Nummer 36 des Gesamtweltcups.