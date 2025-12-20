"Da muss mehr kommen": Biathlon-Star Preuß selbstkritisch

SID 20.12.2025 • 13:01 Uhr Franziska Preuß kann beim Verfolger in Annecy-Le Grand Bornand überzeugen. Nach ihrer Corona- und Influenza-Infektion verpasst die Deutsche nur knapp die Top-10.

Franziska Preuß ist trotz einer Aufholjagd an ihrer ersten Top-Ten-Platzierung des Winters knapp vorbeigeschrammt.

Beim überlegenen Heimsieg der Französin Lou Jeanmonnot (eine Strafrunde) lief die fehlerfreie Gesamtweltcupsiegerin in der Verfolgung von Platz 18 bis auf den elften Platz nach vorne.

Damit knackte die Bayerin, die am Ende 1:06,4 Minuten hinter der Tagessiegerin lag, aber in ihrem zweiten Rennen nach ihrer Krankheitspause zumindest die halbe Olympia-Norm.

„Es war zäh, am Ende bin ich mit Rang elf aber zufrieden“, sagte Preuß am ZDF-Mikrofon: „Ich habe es kontrolliert durchgebracht. Es ist okay für den aktuellen Stand, da muss aber mehr kommen.“

Biathlon: Preuß gibt sich selbstkritisch

Nach ihrer Corona- und Influenza-Infektion sieht Preuß bei ihrer Laufform noch Verbesserungsbedarf: „Es ist okay für den aktuellen Stand, aber da muss schon noch mehr kommen.“

Hinter Preuß belegte Anna Weidel nach einer Strafrunde den 14. Platz (1:18,2 Minuten). Janina Hettich-Walz verbesserte sich nach Rang 37 im Sprint auf den 18. Platz (2 Strafrunden/+1:29,8), Vanessa Voigt erreichte Rang 20 (1/+1:40,5).

Julia Kink landete nach Problemen am Schießstand auf dem 42. Platz (4/+3:35,2).