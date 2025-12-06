Biathlon heute: Sprint der Männer LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Nach dem aus deutscher Sicht zufriedenstellenden Auftakt beim ersten Einzelrennen des Olympia-Winters steht für die deutschen Biathleten nun am Samstag im schwedischen Östersund das erste Sprintrennen auf dem Programm.
Nächster Achtungserfolg für Horn?
Vor allem Philipp Horn konnte im Einzelrennen mit Platz acht sowie einer starken Laufleistung überzeugen und die interne Olympia-Qualifikationsnorm bereits im ersten Rennen der neuen Biathlon-Saison knacken (einmal Top 8). Philipp Nawrath und Justus Strelow belegten die Ränge 13 und 14 und machten damit die halbe Qualifikationsnorm klar (zweimal Top 15).
Biathlon: So können Sie den Sprint der Männer heute LIVE im TV verfolgen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: Sportstudio, Discovery+
Für einen überragenden Auftakt sorgten einmal mehr die Norweger, die im ersten Rennen nach dem Karriereende der dominanten Boe-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei vier der ersten fünf Plätze belegen konnten.
Der Sieg über die 20 Kilometer ging an Johan-Olav Botn, der seinen ersten Weltcuperfolg feierte. Zweiter wurde der Norweger Martin Uldal, Rang drei schnappte sich der Schwede Sebastian Samuelsson vor den beiden Norwegern Sivert Bakken und Sturla Holm Laegreid.
Im Sprint der Männer werden 10 Kilometer gelaufen, zudem müssen die Biathleten zweimal am Schießstand antreten. Statt Strafminuten wie im Einzel gibt es für jeden Fehlschuss eine Strafrunde, die mit etwa 25 Sekunden Extrazeit bemessen wird.