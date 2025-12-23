Biathlon: "Anders als bei mir": Neuner zieht Hut vor Preuß

Martin Quast , Jonas Nohe , Felix Kunkel 23.12.2025 • 17:39 Uhr Franziska Preuß wird als Sportlerin des Jahres geehrt. Biathlon-Legende Magdalena Neuner erklärt, warum sich die Gesamtweltcupsiegerin die Auszeichnung in besonderem Maße verdient hat.

„Ich habe mich so gefreut - nicht nur für das Biathlon, sondern vor allem, dass es Franzi Preuß ist“, erklärte Neuner am Sonntagabend bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden gegenüber SPORT1: „Sie ist so eine verdiente Siegerin und hat wirklich viele Durststrecken hinter sich.“

Neuner, die in ihrer ruhmreichen Karriere unter anderem zwölfmal WM-Gold, zwei Olympiasiege und drei Gesamtweltcup-Titel bejubelte, äußerte sich auch zum Vergleich zwischen ihrem eigenen Werdegang und dem von Preuß.

Biathlon: Neuner hebt Durchhaltevermögen von Preuß hervor

„Es ist anders als bei mir. Ich hatte auch nicht immer einfache Zeiten, aber es lief. Bei der Franzi hat es so viele Tage gegeben, an denen sie hätte sagen können: ‚Ich lasse es‘“, schilderte Neuner: „Aber das hat sie nicht, wird so erfolgreich und sie bekommt als Krönung diesen Titel als Sportlerin des Jahres.“

Preuß hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen, die sie mehrfach zu Wettkampfpausen zwangen. Durch den vergangenen Winter kam die zweimalige Weltmeisterin jedoch ohne größere Probleme und sicherte sich die große Kristallkugel.

Bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres setzte sich Preuß mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 48 Punkten vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev durch.