Biathlon-Legende veröffentlicht emotionalen Brief

SPORT1 30.12.2025 • 11:06 Uhr Magdalena Neuner zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten. Nun hat die 38-Jährige einen emotionalen Brief an ihr jüngeres Ich verfasst.

Im Biathlon hat Magdalena Neuner alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: zwei olympische Goldmedaillen, insgesamt zwölf Titel bei Weltmeisterschaften und drei Siege im Gesamtweltcup. Jetzt hat die 38-Jährige einen emotionalen Brief an ihr jüngeres Ich geschrieben, in dem sie rät, mutig zu sein, sich selbst Grenzen zu setzen und bei wichtigen Entscheidungen auf das eigene Herz zu hören.

„Liebe kleine Magdalena, du stehst am Anfang eines Abenteuers, das dein Leben für immer verändern wird. Mit 19 wirst du Weltmeisterin sein, und auf einmal dreht sich alles schneller, als du laufen kannst“, leitete Neuner den auf der Homepage der Sporthilfe veröffentlichten Text ein: „Dein Name wird in den Medien sein, Menschen werden dir folgen, Interviews, Fotoshootings, Sponsoren – alles auf einmal.“

Neuner startete Anfang 2006, damals im Alter von gerade einmal 18 Jahren, erstmals im Weltcup und feierte schnell große Erfolge. „Es wird aufregend sein, es wird Spaß machen, aber es wird dich auch erschöpfen. Manches wird dich treffen, manches wird dir Angst machen, und du wirst lernen müssen, damit umzugehen. Das ist in Ordnung. Du bist stärker, als du denkst – und du wirst es Schritt für Schritt lernen“, erinnerte sie sich.

Biathlon: Neuner beendete ihre Karriere mit 25 Jahren

Für viele Fans, Wegbegleiter und Beobachter kam es einst überraschend, als Neuner im März 2012 im Alter von nur 25 Jahren ihre aktive Karriere beendete. Die Biathlon-Ikone begründete die Wahl dieses für Leistungssportler ungewöhnlich frühen Zeitpunkts vor allem mit dem Wunsch, in die Normalität zurückzukehren. Sportlich hatte sie alles erreicht und sehnte sich nun nach mehr Ruhe und Privatleben.

„Eine der wichtigsten Lektionen, die du erst spät richtig lernen wirst: Grenzen setzen. Es ist nicht egoistisch, auf dich zu achten. Es ist nicht falsch, ‚Nein‘ zu sagen. Dein Wert hängt nicht davon ab, wie sehr dich andere mögen. Je früher du das lernst, desto mehr Energie wirst du für das haben, was wirklich zählt: deine Träume, dein Sport, dein Leben“, schrieb Neuner nun. „Sei bereit, Entscheidungen zu treffen, die andere nicht verstehen. Es wird sich richtig anfühlen, weil du deinem Herzen folgst.“