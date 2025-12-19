Biathlon: Nawrath sprintet in die Top-Ten

SID 19.12.2025 • 15:27 Uhr Nach dem Podium von Philipp Horn im Sprint von Hochfilzen können die deutschen Biathleten in Frankreich nicht nachlegen. Die Norweger feiern derweil einen Doppelsieg.

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Le Grand Bornand eine erneute Podestplatzierung im Sprint verpasst. Philipp Nawrath belegte als bester Athlet des Deutschen Skiverbands (DSV) am Freitag in Frankreich Rang zehn, zum Tagessieger Vetle Christiansen aus Norwegen (keine Strafrunde) fehlten nach einer Strafrunde 26,2 Sekunden.

Hinter Nawrath wurde der fehlerfreie Justus Strelow 13. (+35,1 Sekunden). David Zobel erreichte Platz 18 (1/+51,0), Simon Kaiser (2/+1:04,3 Minuten) belegte Rang 23. Philipp Horn, der in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste deutsche Einzelpodest des Winters gesorgt hatte, lag nach vier Fehlern am Schießstand (+1:21,5) wie auch Danilo Riethmüller (3/+1:36,6) deutlich zurück.

Biathlon: Jacquelin kämpft sich auf Platz drei

An der Spitze setzte sich Christiansen mit 3,5 Sekunden Vorsprung vor seinem norwegischen Landsmann Johannes Dale-Skjevdal (2) durch. Platz drei ging an Lokalmatador Emilien Jacquelin (1/+5,0).

Am Samstag stehen in Frankreich die jeweiligen Verfolgungen an, zunächst bestreiten die Biathletinnen ihr Jagdrennen (12.15 Uhr). Dabei will Franziska Preuß bei ihrem „Saisonstart 2.0“ nach Platz 18 im Sprint eine Aufholjagd starten.