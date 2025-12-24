Biathlon-Welt nach Todesfall unter Schock: Ein Freund wartete vergeblich

SPORT1 24.12.2025 • 11:35 Uhr Die Biathlon-Welt steht unter Schock: Der Tod von Sivert Guttorm Bakken macht seine Weggefährten fassungslos.

Die Biathlon-Welt trauert um Sivert Guttorm Bakken. Der plötzliche Tod des Norwegers lässt seine Kollegen und Legenden des Sports gleichermaßen fassungslos zurück.

„Du warst zurück!! Auf dem Podium, auf Norwegens höchstem Berg und ganz oben im Leben. Je mehr du trainiert hast, desto breiter wurde dein Lächeln. Du hast Hingabe ein Gesicht gegeben. Ruhe in Frieden“, schrieb sein norwegischer Teamkamerad Vetle Sjastad Christiansen bei Instagram.

Auch Sturla Holm Lägreid würdigte Bakken mit emotionalen Worten: „Du hattest die Fähigkeit, dich aus den schlimmsten Situationen herauszuarbeiten. Wo alle anderen aufgegeben hätten, hast du dich durchgebissen. Sivert, du warst ein Vorbild, eine Inspiration und hattest einen Kampfgeist, von dem wir anderen nur träumen konnten. Danke für alles!“

Biathlon-Stars nehmen Abschied

Bakken wurde während eines Trainingslagers in seinem Hotelzimmer im italienischen Wintersportort Lavaze tot aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar.

Auch der italienische Biathlet Tommaso Giacomel kann es nicht fassen. Er sollte Bakken am Dienstag treffen, doch er wartete vergeblich: „Lieber Sivert... ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört. Aber ich weiß, dass diese Nachricht nicht nur mich schockiert, sondern uns alle in der Biathlon-Familie und weit darüber hinaus. Wir hatten geplant, heute zusammen Ski zu fahren, aber du bist nicht erschienen. Wir hatten auch geplant, Silvester zusammen zu feiern, aber du wirst nicht dabei sein.“

Wie viele andere Weggefährten und Kenner der Szene erinnerte Giacomel an den großen Ehrgeiz seines verstorbenen Freundes, der seine Karriere aufgrund einer Herzmuskelentzündung vorübergehend unterbrechen musste.

„Und jetzt das - DAS IST NICHT FAIR“

„Das Leben war für dich so hart wie nur möglich und hat dich vor einer Weile für mehr als zwei Jahren aufgehalten... und jetzt das. DAS IST NICHT FAIR!!“, schrieb der Italiener, ehe er mit den Worten endete: „Es wird sehr schwer sein, ohne dich in Zukunft anzutreten und zu trainieren, aber ich werde mein Bestes geben, damit du stolz auf mich sein kannst. Wir werden weiterhin gemeinsam unseren Traum verfolgen, zwei der besten Biathleten der Welt zu sein. Flieg jetzt hoch wie ein Engel, denn genau das bist du!!“