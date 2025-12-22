Newsticker
Saison-Aus! Bittere Nachricht für Biathlon-Star

Bittere Nachricht für Biathlon-Star

Schwerer Rückschlag für Ida Lien: Die norwegische Biathletin wird in der laufenden Saison nicht mehr in den Weltcup zurückkehren. Grund sind anhaltende gesundheitliche Probleme.
Schwerer Rückschlag für Ida Lien: Die norwegische Biathletin wird in der laufenden Saison nicht mehr in den Weltcup zurückkehren. Grund sind anhaltende gesundheitliche Probleme.

Das norwegische Biathlon-Team muss einen schweren Rückschlag hinnehmen. Ida Lien hat sich aufgrund anhaltender Schmerzen einer Rückenoperation unterzogen und wird in den kommenden Monaten ausfallen. Damit ist die Saison für die 28-Jährige beendet.

Auf Instagram postete Lien ein Foto aus dem Krankenhaus und teilte mit, dass die Operation gut verlaufen sei. „Es ist traurig, dass das ausgerechnet in einer olympischen Saison passiert, aber so ist das Leben“, schrieb sie dazu.

Biathlon: Lien in der Vergangenheit immer wieder ausgebremst

Bei der Norwegerin war Anfang November ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden. Die Folgen waren zunächst jedoch nicht absehbar. „Ich weiß noch nicht, wann ich wieder an der Startlinie stehe, aber ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert“, betonte Lien.

Für die 28-Jährige ist es nicht der erste gesundheitsbedingte Rückschlag in ihrer Karriere. In den vergangenen Jahren litt sie immer wieder unter starken Rückenproblemen. Diesmal setzte sie auf eine konservative Behandlung – ohne Erfolg. Ein operativer Eingriff war letztlich unvermeidlich.

Lien war eigentlich als fester Bestandteil der norwegischen Mannschaft eingeplant. Am Ende des vergangenen Winters fuhr sie einige Top-Resultate ein - unter anderem beim Saisonfinale in Oslo, als sie zweimal Vierte wurde.

