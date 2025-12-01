"Wo sind unsere Athleten?": Biathlon-Experte Lesser deutlich

Julius Schamburg 01.12.2025 • 10:11 Uhr Erik Lesser spricht über den Nachwuchs im deutschen Biathlon. Der zweimalige Weltmeister meint, dass die Norweger und die Franzosen „irgendwas besser machen“ als die Deutschen.

Der ehemalige Biathlon-Star Erik Lesser hat sich mit sorgenvollen Worten zur deutschen Arbeit im Nachwuchsbereich geäußert. „Was im nächsten Step zum Weltcup fehlt, ist die Geschwindigkeit“, sagte Lesser vor dem Mixed-Staffel-Rennen in der ARD.

Dabei verfüge man doch über viele Talente, die „bei den Junioren-Weltmeisterschaften die Medaillen bringen“. Lesser fuhr fort: „Ich denke, wir haben den Nachwuchs. Wir müssen den Nachwuchs und die einzelnen Talente optimal fördern.“

Im Februar hatte die deutsche Junioren-Mixed-Staffel um Alma Siegismund, Lotta de Buhr, Fabian Kaskel und Linus Kesper bei der WM im schwedischen Östersund überraschend Gold gewonnen.

Doch den Sprung in den Weltcup schaffte vom deutschen Quartett bislang noch keiner.

Biathlon: Perrot und Uldal machen es vor

Anderen Nationen würde dies häufig besser gelingen. Lesser nannte die Shootingstars Eric Perrot (Frankreich) und Martin Uldal (Norwegen) als aktuelle Paradebeispiele dafür und fragte sich: „Wo sind denn unsere Athleten? Die waren doch auch mit dabei. Woran liegt es da?“

Nun gehe es darum, an den passenden Stellschrauben zu drehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen: „Dass wir unseren Athleten, die im Juniorenbereich es erfolgreich zu etwas gebracht haben, auch nochmal den Schritt weiter nach oben bringen.“

Diese seien schließlich nicht so schlecht, aber „anscheinend sind es die Norweger und die Franzosen, die irgendwas was besser machen, im Übergang vom Junioren- zum Seniorenbereich.“