Besorgniserregende Szenen um Biathlon-Star

Johannes Vehren 23.01.2026 • 19:40 Uhr Um Biathlon-Star Julia Simon müssen sich nach dem Zieleinlauf im Kurz-Einzel in Nove Mesto direkt Sanitäter kümmern. Die Französin ist mit ihren Kräften völlig am Ende.

Schreckmoment um Julian Simon! Die franzöische Biathletin war nach dem Zieleinlauf im Kurz-Einzel (12,5 km) in Nove Mesto mit ihren Kräften am Ende und kämpfte mit schwerer Atemnot.

Mit weit offenem Mund begann Simon im Ziel zu keuchen, musste sich mit ihren Stöcken auf den Beinen halten. Zwei Sanitäter kamen der Französin zur Hilfe, stützten sie und hielten ihren Brustkorb.

„Bilder, die etwas erschrecken lassen“

„Julia Simon hat Atemnot. Ich habe sie vor dem Rennen hustend getroffen“, berichtete ARD-Kommentator Christian Dexne und fügte hinzu: „Sie ist nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und dann ist es immer fragwürdig, an Start zu gehen. Das sind Bilder, die etwas erschrecken lassen.“

Letztlich kam Simon bei der Generalprobe vor dem Olympischen Winterspielen auf den achten Platz. Beste Deutsche im Kurz-Einzel war Franziska Preuß, die mit Rang drei ihr erstes Podest in der laufenden Weltcup-Saison erreichte.