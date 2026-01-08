Biathlon: Darum findet Freitag kein Rennen statt

SPORT1 08.01.2026 • 17:33 Uhr Tief Elli fegt über Deutschland und wirbelt den Biathlon-Weltcup in Oberhof durcheinander. Am Freitag findet aufgrund des vorhergesagten Wetters kein Rennen statt.

Wetterchaos beim Biathlon-Weltcup in Oberhof! Aufgrund des vorhergesagten Wetters mit Schnee und Eis wurde bereits im Vorfeld das Sprintrennen der Frauen auf Donnerstagnachmittag gelegt. Das bedeutet zugleich: Am Freitag wird kein Biathlon-Rennen stattfinden.

„Die Wettervorhersage für morgen sagt ganz starke Winde beziehungsweise Sturm voraus“, erklärte Daniel Böhm, der Sportdirektor der International Biathlon-Union (IBU), der ARD.

Biathlon-Weltcup: „Der Wald ist nicht sicher am Freitag“

Er fügte hinzu: „Zum einen ist die sportliche Integrität am Schießstand beeinträchtigt. Aber natürlich auch die Sicherheit von allen, die sich im Wald befinden oder an der Strecke.“

Aus diesen Gründen sei man deswegen auf Nummer sicher gegangen. „Auch in Absprache mit dem Forstbeamten, der gesagt hat: Der Wald ist nicht sicher am Freitag“, führte Böhm weiter aus.

Zugleich gab er vorsichtige Entwarnung, was die Rennen am Samstag und Sonntag angeht: „Momentan sieht es noch ganz gut aus für das Wochenende. Wenn wir den Wetterberichten trauen können, werden wir am Samstag ein bisschen Schneefall haben – oder auch ein bisschen mehr. Wir schauen Tag für Tag, aber aktuell sieht es gut aus, dass wir die Wettkämpfe durchführen können.“

Der Zeitplan des Biathlon-Weltcups in Oberhof