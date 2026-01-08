Oberhof: Preuß bestätigt Aufwärtstrend - Nawrath begeistert

SID 08.01.2026 • 15:25 Uhr Die Gesamtweltcupsiegerin verpasst das erste Podest des Winters, bestätigt aber ihren persönlichen Aufwärtstrend.

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den Sprung auf das Podest knapp verpasst, ihren persönlichen Aufwärtstrend aber bestätigt.

Deutschlands Sportlerin des Jahres belegte im um einen Tag nach vorne gezogenen Sprint am Rennsteig mit einer Strafrunde den fünften Platz (47,1 Sekunden Rückstand) und erreichte damit ihr bestes Ergebnis in diesem Winter.

Frauen-Rennen wegen Sturm verschoben

Den Sieg sicherte sich die fehlerfreie Elvira Öberg aus Schweden vor der Finnin Suvi Minkkinen (0 Strafrunden/+21,1) und Julia Simon aus Frankreich (0/+23,6).

Aufgrund der für Freitag vorhergesagten Sturmböen von über 80 Stundenkilometern war das Rennen verlegt worden. Auf der Strecke lag Preuß gut im Rennen, ein Fehler beim Stehendschießen warf sie dann aber zurück. Im Ziel lag die Gesamtweltcupsiegerin knapp vor Teamkollegin Janina Hettich-Walz (1/+49,5), die Sechste wurde und so die wichtige Olympia-Norm knackte.

Nawrath überzeugt im Sprint

Julia Tannheimer (2/+1:19,8 Minuten) verfehlte als 17. nur knapp die Top 15. Vanessa Voigt lag trotz fehlerfreier Schießleistung deutlich zurück (0/+1:38,8), auch Selina Grotian (2/+1:45,2) und Anna Weidel (1/+1:50,2) spielten in der Vergabe der vorderen Plätze keine Rolle.

Die deutschen Männer überzeugen

Insgesamt präsentierten sich die deutschen Männer stark. Hinter Nawrath erreichte Philipp Horn (1/+38,7 Sekunden) den siebten Platz, David Zobel (1/+59,9) wurde Zwölfter und sicherte sich so die halbe Olympia-Norm. Lucas Fratzscher (2/+1:24,1 Minuten) belegte den 16. Rang.