Biathlon-Dominator gibt nach Schock und Krankheit Comeback

SPORT1 20.01.2026 • 15:04 Uhr Nach einem Monat Pause kehrt Johan-Olav Botn in den Weltcup zurück. Der Biathlon-Star geht in Nove Mesto an den Start und verzichtet auf das Olympia-Trainingslager der Norweger.

Botn, der sein letztes Rennen am 21. Dezember in Annecy bestritten hatte, wird am 22. Januar im Rahmen des Einzel-Rennens (ab 18:15 Uhr im LIVETICKER) seine Rückkehr feiern. Am Wochenende dürften weitere Einsätze im Massenstart und in der Mixed- oder Single-Mixed-Staffel dazukommen.

Biathlon: Botn findet Teamkollege Bakken tot auf

Besonders schwer traf Botn in der Zwangspause auch noch der plötzliche Tod seines Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken kurz vor Weihnachten. Botn selbst fand seinen Landsmann am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavazè.

„Sivert und ich wollten an diesem Morgen um 9 Uhr Skifahren. Ich wollte kurz bei ihm vorbeigehen, um den Autoschlüssel zu holen und ein paar Ski und Stöcke aus dem Auto zu nehmen. Da fand ich ihn leblos in seinem Zimmer“, sagte Botn.

Der Moment sei von „absolutem Schockzustand und purer Panik“ geprägt gewesen. „Ich sah, dass er völlig leblos und kreidebleich im Gesicht war. Ich verstand sofort, dass er tot war. Es war ein Schockzustand, in dem man nichts fühlt, sondern nur versucht, zu helfen“, berichtete er weiter. Erst jetzt kehrt Botn in den Weltcup zurück.

Botn im Gesamt-Weltcup nur noch auf Platz vier

Der Norweger konnte beim Weltcup-Auftakt von Östersund durch Siege im Sprint und im Einzel ins Gelbe Trikot schlüpfen und dieses bis zu seinem unfreiwilligen Ausstieg aus dem Weltcup behalten.

In seiner Abwesenheit trumpfte der Italiener Tommaso Giacomel auf, der inzwischen den Gesamt-Weltcup mit 736 Punkten anführt. Botn belegt mit 560 Zählern hinter Eric Perrot und Sebastian Samuelsson nur noch Platz vier.

Top-Norweger trainieren für Olympia

Botn verzichtet mit seiner Teilnahme in Nove Mesto auf das Trainingslager, bei dem sich die anderen Top-Norweger auf Olympia vorbereiten. Dem 26-Jährigen fehlt schließlich vor allem die Wettkampfpraxis, während sich andere Athleten den letzten Schliff für die Spiele abholen wollen.

„Wir befinden uns in einer Phase, in der wir Wettkämpfe und Vorbereitungen gut aufeinander abstimmen müssen“, erklärte Nationaltrainer Per Arne Botnan das Fehlen einiger Stars wie Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen und Sturla Holm Laegreid.