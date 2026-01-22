Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Liveticker - Einzel der Herren: Horn fraglich

SPORT1 22.01.2026 • 15:15 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto steht das Einzel der Herren an. Über 15 Kilometer kämpfen die Athleten am Donnerstagabend um wichtige Punkte - der DSV reist dafür mit einem umstrukturierten Aufgebot nach Tschechien.

In Nove Mesto geht es für die Biathleten im Einzel über 15 Kilometer um einen der anspruchsvollsten Wettbewerbe der Saison. Vier Schießeinlagen entscheiden - und jeder Fehler kostet im Einzel direkt wertvolle Zeit.

Start ist am Donnerstagabend um 18:15 Uhr. Gerade deshalb gilt: Wer am Schießstand stabil bleibt, kann selbst ohne absolute Top Laufzeit weit vorne landen.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie das Einzel der Herren in Nove Mesto LIVE

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: ARD Mediathek, Discovery+

ARD Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutschland-Team umgebaut - Horn fraglich

Der DSV reist mit einem deutlich umstrukturierten Männer-Team nach Nove Mesto. Nominiert sind Danilo Riethmüller, Johannes Kühn, Roman Rees, Simon Kaiser, Leonhard Pfund, Philipp Horn und Elias Seidl.

Ein möglicher Hoffnungsträger fehlt jedoch womöglich erneut: Von der Olympiamannschaft steht lediglich Philipp Horn im Aufgebot, der nach einer Krankheit jedoch weiterhin fraglich ist. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling hofft zwar auf „noch auf einen Einsatz“, rechnet aber eher nur mit einem Start im Massenstart am Sonntag (15.15 Uhr) - „derzeit sieht es danach nicht aus, die nächsten Tage werden hier Klarheit bringen“, wie der Sportdirektor vom DSV in einer Pressemeldung bekannt gab.