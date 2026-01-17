Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Liveticker - Sprint der Männer mit Nawrath

SPORT1 17.01.2026 • 11:30 Uhr Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist im vollen Gange. Am Samstagnachmittag steht der Sprint der Herren auf dem Programm. Können die deutschen Skijäger nach Platz drei in der Staffel erneut zuschlagen?

Die deutschen Biathleten zeigen sich wenige Woche vor Beginn der olympischen Spiele gut in Schuss. Beim Staffel-Rennen in Ruhpolding belegte das DSV-Quartett Platz drei und kämpfte dabei sogar lange um den Sieg mit.

Am Samstagnachmittag geht es für die Athleten im Rahmen des Sprint-Wettbewerbs (ab 14:30 Uhr im LIVETICKER) wieder alleine in den Kampf gegen die Uhr. Für Philipp Nawrath und Co. geht es aber nicht nur um einen möglichen Podiumsplatz, sondern auch um eine gute Ausgangsposition für den Verfolger.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie den Sprint der Männer in Ruhpolding LIVE

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Vor dem Sprint-Wettbewerb stellt sich die Frage, wer den zuletzt furios auftretenden Tommaso Giacomel stoppen kann. Der Italiener hatte in Oberhof beide Einzel-Rennen für sich entscheiden können, wodurch er die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

In Ruhpolding kann Giacomel, der in der Staffel am Donnerstag geschont wurde, seinen Vorsprung ausbauen. Sein engster Verfolger, Johan-Olav Botn, wird schließlich wie schon in Oberhof fehlen. Der Norweger hatte sich über die Weihnachtstage eine schwerere Erkältung zugezogen und ist noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte.

Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen), Eric Perrot (Frankreich) und Sebastian Samuelsson (Schweden) gehören zu den Kandidaten, die den zuletzt dominierenden Italiener kitzeln können.

Deutschland erneut ohne Horn: Kampf um Olympia-Plätze

Das deutsche Team darf seine Hoffnungen in erster Linie auf Philipp Nawrath setzen, der im Sprint von Oberhof aufs Podium gelaufen war und im Gesamt-Weltcup Rang zehn belegt. Nawrath konnte zudem am Donnerstag als Schlussläufer den deutschen Podiumsplatz hinter Frankreich und Norwegen nach Hause bringen.

Während Philipp Horn krankheitsbedingt wie schon in Oberhof passen muss, greifen aus deutscher Sicht neben Nawrath auch Justus Strelow, Lucas Fratzscher, David Zobel, Johannes Kühn, Danilo Riethmüller nach einer Top-Platzierung.