Biathlon: Drama in Ruhpolding! Deutsche Staffel erstmals auf dem Podest

SID 15.01.2026 • 15:46 Uhr Die deutsche Herren-Staffel zeigt beim Heimrennen eine starke Vorstellung. Beim letzten Schießen wird es für Schlussläufer Philipp Nawrath dramatisch.

Die deutschen Biathleten haben sich in Ruhpolding bei der Olympia-Generalprobe in der Staffel für einen beherzten Auftritt belohnt.

Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel und Philipp Nawrath kamen mit fünf Nachladern auf Rang drei und sicherten sich nach 4x7,5 Kilometern das erste Podest des Winters.

Dabei fiel die Entscheidung erst im letzten von acht Schießen. Philipp Nawrath verfehlte im Stehendanschlag ein Mal die Scheiben und verpasste dadurch den Anschluss an die führenden Franzosen.

Zuvor war das DSV-Quartett in den ersten drei Saison-Staffeln auf den Rängen vier und zweimal fünf gelandet.

Wenig Fehler halten DSV-Staffel im Rennen

Strelow brachte das deutsche Quartett mit nur einem Liegend-Nachlader gut ins Rennen, übergab auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

„Mein Rhythmus abzuarbeiten hat gut geklappt. Ich hatte ein gutes Gefühl, von daher viel es mir relativ leicht und es hat Spaß gemacht“, sagte der Deutsche nach seinem Rennen im ZDF.

Auch Riethmüller brauchte nur einen Extraschuss liegend, brachte mit starkem Stehendschießen und guter Laufleistung das Team in Führung.

Zobel brachte dann eine identische Schießleistung wie seine Vorgänger, blieb auf Kurs Treppchen.

Nawrath kämpfte lange mit um den Sieg, nach einem Nachlader stehend fehlten 7,9 Sekunden nach ganz vorne. Der deutsche Schlussläufer sprach nach dem Rennen von einer „Wahnsinns-Teamleistung“ und gab anerkennend zu, dass seine Gegner Vetle Sjaastad Christiansen und Eric Perrot heute „einen Tick schneller“ waren.

Im Vorjahr war das deutsche Quartett in nahezu gleicher Besetzung in der Chiemgau Arena ebenfalls als Dritter auf dem Podest gelandet, nur Johannes Kühn war damals statt Zobel dabei.

Frankreich siegt in Ruhpolding

Diesmal waren nur Frankreich mit einer Strafrunde und vier Nachladern sowie Norwegen (0 Strafrunden+7 Nachlader/+ 6,2 Sekunden) etwas zu stark. Die zuvor stets auf dem Podest platzierten Schweden (0+7) landeten auf Position vier.

Für die Männer stehen beim Heim-Weltcup mit dem Sprint am Samstag (14.30 Uhr) und der Verfolgung am Sonntag (15.00 Uhr) noch zwei Einzelrennen an.

Vorher will allerdings Franziska Preuß nach ihrer Strafrunde in der Staffel im Sprint der Frauen am Freitag (14.30 Uhr) Wiedergutmachung betreiben, ehe auch für sie am Sonntag (12.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) das Jagdrennen ansteht.