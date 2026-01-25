Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Herren

SPORT1 25.01.2026 • 12:00 Uhr Wer hat schon die Form für die Olympischen Spiele? In Nove Mesto steht der letzte Biathlon-Wettkampf vor dem Großereignis an.

Langsam wird es ernst! Die Olympischen Spiele in Mailand werfen ihren Schatten bereits voraus. Für die Biathlon-Herren steht am Sonntag mit dem Massenstart bereits die Generalprobe vor dem Highlight der Saison an. Um 15.15 Uhr gilt es seine Form noch einmal zu überprüfen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, große Sprünge nach vorne zu machen. Denn schon am 8. Februar geht es in Antholz um die ersten Medaillen. Bis zum 21. Februar folgen die weiteren Wettkämpfe.

Biathlon heute im Free-TV: So können Sie den Massenstart der Frauen in Nove Mesto live verfolgen:

Die DSV-Athleten wollen vor der Abreise in ein abschließendes Trainingslager noch einmal im Weltcup für Furore sorgen. Philipp Horn, Roman Rees, Danilo Riethmüller und Leonhard Pfund sind unter den 30 Startern in Tschechien im Massenstart dabei.

Zu den Favoriten gehören sie aber keinesfalls. Zwar überzeugte Rees bei seiner Rückkehr im Einzel unter der Woche mit einem siebten Platz, doch andere Sportler sorgen in diesem Winter für die Topleistungen.

Die Wettkämpfe werden von Norwegern, Franzosen und Italienern dominiert. Den Sieg im Einzel sicherte sich als Beleg für die Übermacht der drei Nationen der fehlerfreie Franzose Eric Perrot vor seinem Landsmann Emilien Jacquelin (0/+41,8 Sekunden) und dem Italiener Lukas Hofer (0/+54,1).