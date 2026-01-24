Die Olympischen Winterspiele rücken immer näher, doch im Biathlon-Weltcup geht es an diesem Wochenende in Nove Mesto noch einmal richtig zur Sache.
Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Mixed-Staffel mit Riethmüller, Weidel und Co.
Deutscher Staffel-Coup vor Olympia?
In Nove Mesto steigen die letzten Biathlon-Rennen vor den Olympischen Winterspielen. Am Samstag steht die Mixed-Staffel an.
Danilo Riethmüller kann sich in der Mixed-Staffel beweisen
© IMAGO/Oryk HAIST
Während einige Stars die Station in Tschechien mit Blick auf die olympischen Wettkämpfe in Antholz (8. bis 21. Februar) auslassen, steigt am Samstag nach der Single-Mixed-Staffel auch die Mixed-Staffel (ab 15.10 Uhr im LIVETICKER).
Biathlon heute im Free-TV: So können Sie die Mixed-Staffel in Nove Mesto live verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: Sportschau.de, Joyn, Discovery+, DAZN
- Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de
Der Deutsche Skiverband schickt Anna Weidel, Hanna Kebinger, Danilo Riethmüller sowie Roman Rees als Schlussläufer ins Rennen.
Franziska Preuß, die am Freitagabend erstmals in dieser Saison das Podest erreichte, wird am Samstag pausieren.
Die letzten Rennen vor den Olympischen Spielen sind am Sonntag die jeweiligen Massenstarts der Biathleten (15.15 Uhr) und Biathletinnen (18.15 Uhr).