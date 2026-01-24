Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Single-Mixed-Staffel mit Fichtner

SPORT1 24.01.2026 • 10:00 Uhr In Nove Mesto steigen die letzten Biathlon-Rennen vor den Olympischen Winterspielen. Am Samstag steht die Single-Mixed-Staffel an.

Die Olympischen Winterspiele rücken immer näher, doch im Biathlon-Weltcup geht es an diesem Wochenende in Nove Mesto noch einmal rund. Während einige Stars die Station in Tschechien mit Blick auf die olympischen Wettkämpfe in Antholz (8. bis 21. Februar) auslassen, steigt am Samstag zunächst die Single-Mixed-Staffel (ab 13.15 Uhr im LIVETICKER).

Der Deutsche Skiverband schickt Marlene Fichtner und Leonhard Pfund in das Rennen. Fichtner hatte am Freitag im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer Platz 16 belegt, Pfund war am Tag zuvor bei seinem Weltcup-Debüt 13. geworden.

Biathlon heute im Free-TV: So können Sie die Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto live verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: Sportschau.de, Joyn, Discovery+, DAZN

Sportschau.de, Joyn, Discovery+, DAZN Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

In der Single-Mixed-Staffel gehen je eine Athletin und ein Athlet pro Nation an den Start. Insgesamt werden 13,5 Kilometer gelaufen, achtmal geht es an den Schießstand.

Franziska Preuß, die am Freitagabend erstmals in dieser Saison das Podest erreichte, wird am Samstag pausieren.