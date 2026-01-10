Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Staffel der Frauen in Oberhof

SPORT1 10.01.2026 • 11:00 Uhr Die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß peilen beim Weltcup in Oberhof in der Staffel am Samstag ein gutes Resultat an.

Die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß hoffen beim Weltcup in Oberhof in der Staffel der Frauen am Samstag auf den zweiten Podestplatz der Saison.

Nach einem enttäuschenden elften Rang beim Weltcup-Auftakt in Östersund landete das deutsche Quartett in Hochfilzen auf dem Podium. Im Sprint am Donnerstag zeigte Preuß‘ Formkurve weiter nach oben. Los geht es mit der Staffel ab 14.25 Uhr.

Biathlon heute im TV: So können Sie die Staffel der Frauen LIVE verfolgen

Preuß geht dabei als Schlussläuferin ins Rennen. Als erste Athletin geht Selina Grotian an den Start. Die 21-Jährige übergibt an Julia Tannheimer, gefolgt von Janina Hettich-Walz.

Biathlon: Voigt fehlt in der Staffel - das steckt dahinter

Vanessa Voigt, die aktuell als beste Deutsche im Gesamtweltcup auf Rang 17 liegt, geht in der Staffel nicht an den Start.

„Aufgrund der Ausfälle in Hochfilzen, wollen wir in Oberhof noch etwas ausprobieren“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. „Dabei spielen die aktuelle Form und die Anzahl der Rennen eine wichtige Rolle. Die Nicht-Nominierung von Vanessa Voigt mag überraschen, hat aber keinen kritischen Hintergrund. Sie ist für die Staffel in Ruhpoldingfest eingeplant.“