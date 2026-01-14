Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Staffel der Frauen in Ruhpolding

SPORT1 14.01.2026 • 11:30 Uhr Die deutsche Frauen-Staffel startet beim Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding in die nächste Phase der Olympia-Vorbereitung. In veränderter Besetzung wartet starke internationale Konkurrenz um die favorisierten Französinnen.

Nach dem Podestplatz in Oberhof am vergangenen Wochenende geht es für die deutschen Biathletinnen am Mittwoch direkt weiter: In Ruhpolding startet das Team beim nächsten Heimweltcup der Saison in der Frauen-Staffel.

Für die Biathletinnen ist es die letzte reguläre Damen-Staffel (ab 14:30 Uhr im LIVETICKER) vor den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina – eine entscheidende Generalprobe für das Saisonhighlight.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie die Staffel der Frauen LIVE

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Voigt ersetzt Grotian in Biathlon-Staffel

Beim vergangenen Weltcup in Oberhof sicherte sich die deutsche Staffel den dritten Platz hinter Norwegen und Frankreich.

Für das Rennen in Ruhpolding hat das Team seine Aufstellung leicht verändert: Vanessa Voigt eröffnet die Staffel, gefolgt von Julia Tannheimer. Janina Hettich-Walz übernimmt als Dritte, Schlussläuferin ist Franziska Preuß.

Vanessa Voigt ersetzt damit Selina Grotian, die in der Staffel in Oberhof noch am Start war, in dieser Saison bisher jedoch nicht an ihre starken Leistungen des Vorjahres anknüpfen konnte.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

Als größte Favoritinnen auf den Sieg gelten erneut die Französinnen um Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Lou Jeanmonnot.

Die französische Staffel hat bereits zwei der drei bisherigen Saisonstaffeln gewonnen und will auch in Ruhpolding ganz vorne mitmischen.