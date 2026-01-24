Mixed-Staffel: DSV-Team läuft hinterher

SID 24.01.2026 • 16:22 Uhr Nach einer frühen Strafrunde gerät das deutsche Quartett schnell ins Hintertreffen.

Die deutsche Mixed-Staffel hat einen Podestplatz beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto klar verpasst. Anna Weidel, Hanna Kebinger, Danilo Riethmüller und Roman Rees erreichten nach einer Strafrunde und 13 Nachladern nur den elften Platz (+1:59,2 Minuten). Den Tagessieg holten sich die Italiener mit dem Gesamtweltcupführenden Tommaso Giacomel (0 Strafrunden +10 Nachlader) vor Frankreich (0+7/+24,7 Sekunden) und Tschechien (0+7/+57,2).

Eine frühe Strafrunde für Weidel brachte das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) schnell ins Hintertreffen. "Ich kann es mir schlecht erklären", sagte die Startläuferin, die im Gegensatz zu ihren drei Teamkollegen in der Mixed-Staffel für die Winterspiele in Antholz nominiert ist, in der ARD: "Es tut mir wahnsinnig leid für die anderen."

Zuvor hatten Marlene Fichtner und Leonhard Pfund in der Single-Mixed-Staffel ein Drama erlebt. Weil Fichtner nach ihrem zweiten Liegendschießen beim Verlassen der Matte ihren linken Arm nicht sofort durch den Gewehrriemen bekam, wurde das DSV-Duo aufgrund eines Verstoßes gegen die Sicherheitsbestimmungen nachträglich disqualifiziert - und der Überraschungssieg war weg.

"Die Regel besagt, dass zum Zeitpunkt des Verlassens beide Arme durch das Tragegestell sein müssen und dass dieses auf der Schulter ist. Das war nicht der Fall", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: "Die Fernsehbilder diesbezüglich waren eindeutig, die Regel ist eindeutig."

Für die jungen Athleten sei der Ausgang "natürlich schon schwer", sagte Bitterling. Finnland (0+8) erbte so Platz eins, Frankreich (0+6/+11,3 Sekunden) und Norwegen (0+8/+16,7) vervollständigten das Podest.