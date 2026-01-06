Besonderes Biathlon-Gedenken an verstorbenen Star

SID 06.01.2026 • 13:26 Uhr Im ersten Rennen des Jahres wird eine Startnummer nicht vergeben - in Gedenken an den Norweger Sivert Guttorm Bakken.

Zu Ehren des verstorbenen norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken wird beim Sprint der Männer in Oberhof die Startnummer „1“ nicht vergeben.

Wie die Internationale Biathlon-Union (IBU) mitteilte, wird beim Rennen am Donnerstag im Thüringer Wald (14.10 Uhr) der Startbereich zunächst leer bleiben. Zudem soll es vor dem Sprint eine Minute lang Applaus geben, „um Siverts Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon zu würdigen und einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde“.

Todesursache von Biathlet weiter nicht bekannt

Bakken, der nur 27 Jahre alt wurde, war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer während eines Trainingslagers in Lavazè in Südtirol aufgefunden worden und hatte eine Höhentrainingsmaske getragen.

Laut der Anwaltskanzlei der Familie werden Ergebnisse zur Todesursache spätestens im März erwartet.