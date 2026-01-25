Nur 13. im Massenstart: Dämpfer für Preuß

SID 25.01.2026 • 18:58 Uhr Im letzten Rennen vor den Winterspielen verpasst Franziska Preuß das Podest klar.

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen den erneuten Sprung auf das Podest klar verpasst.

Beim Sieg der Französin Julia Simon (1 Strafrunde) im Massenstart beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto belegte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach drei Strafrunden nur den 13. Rang (3/+1:26,7 Minuten).

Am Freitag hatte sie es mit Platz drei im verkürzten Einzel erstmals in diesem Winter auf das Podium geschafft.

Biathlon: Preuß verpasst Top-Ten-Platzierung

Preuß startete mit einer fehlerfreien Serie und führte anschließend die erste Verfolgergruppe an. Beim zweiten Schießen leistete sie sich dann aber zwei Fehler - und der Rückstand zur Spitze vergrößerte sich deutlich. Diese Lücke konnte Preuß in der Folge nicht schließen, nach einem weiteren Patzer beim letzten Schießen waren alle Hoffnungen auf eine Top-Ten-Platzierung dahin.

Marlene Fichtner belegte nach dem Disqualifikations-Drama im Single Mixed, als ihr vermeintlicher Sieg mit Leonhard Pfund nachträglich abererkannt worden war, den 21. Platz (2/+2:47,6). Am Samstag hatte sie nach dem zweiten Liegendschießen beim Verlassen der Matte ihren linken Arm nicht rechtzeitig durch das Tragegestell des Gewehrs gebracht. Das DSV-Duo wurde aus der Ergebnisliste gestrichen - und Fichtner kämpfte mit den Tränen.