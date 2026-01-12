Deutsche Biathletin vorübergehend aussortiert

Niklas Trettin 12.01.2026 • 17:51 Uhr Anna Weidel wird für den Weltcup in Ruhpolding aus dem Kader gestrichen. Eine zweimalige WM-Medaillengewinnerin bekommt dafür eine neue Chance.

Rückschlag für Anna Weidel: Die 29-Jährige, die über die Weihnachtstage hinter Vanessa Voigt noch die zweitbeste deutsche Biathletin im Gesamtweltcup war, wurde aufgrund schwacher Leistungen in Oberhof vorerst aus dem Weltcup-Team gestrichen und wird nicht zu den kommenden Rennen nach Ruhpolding fahren.

„Bei den Damen starten Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Sophia Schneider. Sophia Schneider rückt nach zuletzt sehr starken Leistungen im IBU-Cup ins Aufgebot. Anna Weidel rotiert dafür heraus, wird aber beim Weltcup in Nove Mesto wieder zur Mannschaft stoßen“, wird Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Bitterling stellte also umgehend klar, dass Weidel nicht dauerhaft aussortiert ist.

Weidel tut sich schwer - Schneider überzeugt im IBU-Cup

Auf den schweren Strecken im Thüringer Wald konnte die Staffel-Europameisterin Weidel vor allem in der Loipe nicht mithalten und kam im Sprint sowie in der Verfolgung nicht über die Plätze 32 und 43 hinaus.

Schneider hingegen ließ am vergangenen Wochenende im zweitklassigen IBU-Cup aufhorchen und schaffte es zweimal als Zweite auf das Podest. Die 28-Jährige - 2023 und 2024 WM-Medaillengewinnerin mit der Staffel - wird in Ruhpolding damit ihre ersten Weltcup-Rennen im laufenden Winter bestreiten.

Biathlon: Riethmüller ersetzt Horn

Auch im deutschen Herrenteam gibt es eine Veränderung: Danilo Riethmüller, der im IBU-Cup ebenfalls überzeugen konnte, ersetzt den erkrankten Philipp Horn. „Bei ihm liegt der Fokus nun auf vollständiger Regeneration, um anschließend wieder ins Training einzusteigen, mit Blick auf den Weltcup in Nove Mesto“, kündigte Bitterling an.