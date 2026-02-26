Biathlon: Deutscher Vierfach-Coup nach Olympia

SPORT1 26.02.2026 • 23:19 Uhr Deutsche Biathlon-Festspiele im IBU-Cup. Den Männern gelingt ein Vierfach-Erfolg, bei den Frauen siegt eine DSV-Athletin.

Deutschlands Biathleten haben beim IBU-Cup in Lake Placid ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im verkürzten Einzel über 15 km feierten die deutschen Männer einen Vierfach-Erfolg. Elias Seidl setzte sich in 40:16,1 Minuten trotz zweier Fehler durch und verwies Franz Schaser (+5,5 Sekunden) sowie Roman Rees (+13,5) auf die Plätze zwei und drei.

Simon Kaiser komplettierte das geschlossene deutsche Mannschaftsergebnis als Vierter (+17,6).

Biathlon: Deutsche Sieger bei Männer und Frauen

Später machte Julia Kink den deutschen Traumtag endgültig perfekt. Mit einer fehlerfreien Leistung am Schießstand fuhr sie zum Einzel-Sieg vor den Norwegerinnen Gro Randby (+1:04,9 Minuten/3 Fehler) sowie Guro Ytterhus (+1:06,1/2 Fehler).

Zweitbeste der deutschen Biathletinnen war Mareike Braun (+1:36,7/2 Fehler) als Fünfte, die restlichen DSV-Damen ordneten sich dahinter ein.

Bei den Männern fiel lediglich Danilo Riethmüller ab. Der Biathlet, über weite Strecken der Saison noch im Weltcup unterwegs, belegte mit sechs Schießfehlern nur den 24. Rang.

Deutsche Erfolge nach Olympia-Debakel

Damit machten es die deutschen Starter der A-Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen in Antholz nicht über eine Bronzemedaille in der Mixed-Staffel hinauskam, vor. Eine Einzelmedaille blieb Philipp Horn (Platz vier im Massenstart) und Co. verwehrt.

Bei schwierigen Bedingungen mit wechselndem Wind am Schießstand behielten die deutschen Männer in Lake Placid die Nerven. Seidl traf 18 von 20 Scheiben und feierte mit 21 Jahren seinen ersten Sieg im IBU-Cup.

Gleichzeitig sicherte er sich damit auch die kleine Kristallkugel in der Disziplinwertung des verkürzten Einzels. Hinter dem deutschen Quartett folgte Gaetan Paturel aus Frankreich auf Rang fünf (+24,6).

Nur ein Athlet bleibt fehlerfrei

Die Bedingungen forderten ihren Tribut: Von allen Athleten blieb lediglich Anton Dudchenko fehlerfrei. Der Ukrainer traf alle 20 Scheiben, musste sich aber mit Rang zehn (+1:06,0) begnügen. Alle anderen Starter leisteten sich mindestens zwei Fehler.