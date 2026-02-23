Trainer-Knall im Biathlon bahnt sich an

SPORT1 23.02.2026 • 16:45 Uhr Schießtrainer Siegfried Mazet gilt als Vater der großen norwegischen Biathlon-Erfolge der vergangenen Jahre. Nun soll der 48-Jährige angeblich bald die Seiten wechseln.

Im Biathlon-Zirkus deutet sich offenbar ein spektakulärer Personalwechsel an: Siegfried Mazet, bislang Schießtrainer der norwegischen Nationalmannschaft, soll sich zur kommenden Saison dem französischen Verband anschließen. Das berichtet die Sportzeitung L‘Équipe.

Demnach sei der Wechsel so gut wie beschlossen, die offizielle Bestätigung werde „in wenigen Wochen“ erwartet. Mazet hatte seit 2016 maßgeblichen Anteil an der norwegischen Erfolgsära. In dieser Zeit sammelte das Team mehr als 150 Weltcup-Siege sowie über 40 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Seit Jahren genießt Siegfried Mazet den Ruf als einer angesehensten Schießtrainer im Biathlon. In seiner Heimat würde er wiederum auf ein Team treffen, das ohnehin schon als Maßstab gilt. Mit Athletinnen und Athleten wie Julia Simon, Lou Jeanmonnot und Quentin Fillon Maillet sowie Éric Perrot hat Frankreich bei den Olympischen Spielen eindrucksvoll demonstriert, dass es die internationale Konkurrenz derzeit beherrscht.

Biathlon: Französischer Verband plant Änderungen

Mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2030 warten auf Frankreich zudem Heimspiele – eine Perspektive, die Siegfried Mazet nach eigenen Aussagen besonders reizt. Hinzu kommt: Bereits zu Beginn der Saison 2025/26 hatte er angekündigt, seine Tätigkeit in Norwegen beenden zu wollen.