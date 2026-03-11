Biathlon: Bitterling-Nachfolger fix! Alter Bekannter kehrt zum DSV zurück

Felix Kunkel 11.03.2026 • 14:33 Uhr Der DSV findet einen Nachfolger für Felix Bitterling. Ein alter Bekannter übernimmt als Biathlon-Sportdirektor und steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

Der Deutsche Skiverband hat einen Nachfolger für den scheidenden Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling gefunden. Wie der Verband am Mittwoch offiziell verkündete, wird Bernd Eisenbichler künftig an der Spitze des deutschen Biathlon-Sports stehen.

Der 50-Jährige ist ein alter Bekannter und hatte die Funktion des Sportdirektors bereits mehrere Jahre inne, bevor er im Frühjahr 2022 eine leitende Position in der Sportartikelbranche übernahm. Sein Amt beim DSV soll er zum 1. Mai antreten.

„Ich freue mich sehr darauf, wieder im Leistungssport tätig zu sein und gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten sowie den vielen engagierten Menschen im System Biathlon arbeiten zu dürfen“, wird Eisenbichler in der Mitteilung des DSV zitiert. Mit Bitterling, der ihm nachgefolgt war, habe er bereits über „zentrale Themen“ gesprochen.

Biathlon: Viel Arbeit für den neuen Mann

Den DSV habe letztendlich „das Gesamtkonzept von Bernd Eisenbichler am meisten überzeugt. Seine Ideen, seine Erfahrung im internationalen Biathlon und sein klarer Blick auf die nächsten Entwicklungsschritte haben für uns den Ausschlag gegeben“, sagte DSV-Vorstand Andreas Schlüter.

Auf Eisenbichler wartet nach einem weitgehend enttäuschenden Winter jede Menge Arbeit. „Wenn man die grundsätzlich positive Entwicklung der vergangenen drei Jahre betrachtet, müssen wir selbstkritisch sagen, dass wir mit dem Verlauf dieses Winters insgesamt nicht zufrieden sein können“, betonte Schlüter.

Bitterling-Abschied schon länger klar

Bitterling hatte bereits vor Wochen seinen Abschied vom DSV angekündigt. Er wird ab der kommenden Saison für die Internationale Biathlon Union (IBU) arbeiten.