Nur noch ein Wunder kann den deutschen Biathlon-Tiefpunkt verhindern

Dominik Hager 21.03.2026 • 21:06 Uhr Dem deutschen Biathlon-Team droht eine historisch schwache Bilanz. Nur zwei Rennen bleiben, um doch noch den erlösenden Saisonsieg einzufahren.

Das einst so erfolgsverwöhnte deutsche Biathlon-Team ist an so manchen Tagen in dieser Saison eher ein Schatten seiner selbst. Folgerichtig droht vor den beiden abschließenden Massenstart-Rennen der Frauen und Männer ein historischer Misserfolg.

Erstmals in der Geschichte könnte das deutsche Team einen Winter ohne Weltcupsieg hinter sich bringen. Zwar fuhr Deutschland gerade in der Staffel einige Podiumsplatzierungen ein, ein Sieg blieb jedoch auch hier aus.

Disqualifikation verhinderte Überraschungs-Coup

Ein wenig Pech war allerdings auch dabei, da Marlene Fichtner und Leonhard Pfund im Single Mixed von Nove Mesto sensationell auf Platz eins ins Ziel kamen, im Anschluss jedoch disqualifiziert wurden.

In den Einzelrennen schafften es zumindest Philipp Horn, Philipp Nawrath und Franziska Preuß auf das Podium, für den Sieg reichte es jedoch nie.

Zu selten gelang es den DSV-Skijägern auf der Strecke, sich auf Tuchfühlung mit den Top-Athleten aus Norwegen, Frankreich und Schweden zu begeben. War dies doch einmal der Fall, blieben meist zu viele Scheiben schwarz.

Deutsche Biathleten im Gesamtweltcup außerhalb der Top 10

Folgerichtig bleibt eine enttäuschende Bilanz. Die Gesamtweltcup-Siegerin des Vorjahres, Franziska Preuß, musste krankheitsbedingte Rückschläge hinnehmen und belegt durch ihren Rücktritt nach Olympia Platz 15 in der Gesamtwertung. Unmittelbar vor ihr liegt mit Vanessa Voigt die bestplatzierte deutsche Athletin.

Bei den Männern hat Philipp Nawrath als Elftplatzierter vor dem letzten Rennen noch Chancen auf die Top 10, Philipp Horn belegt Position 18.

Folgerichtig fiel auch die Bilanz bei den Olympischen Spielen ernüchternd aus. Lediglich in der Mixed-Staffel konnten sich die DSV-Athleten eine Medaille sichern.