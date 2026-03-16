Biathlon: "Durch die Hölle gegangen" - Harte Worte nach Frankreich-Debakel

Karina Präg 16.03.2026 • 19:30 Uhr Das französische Biathlon-Team erlebt in Otepää zwei enttäuschende Mixed-Wettbewerbe. Der Chefcoach findet keine tröstenden Worte.

Das französische Biathlon-Team hat im estnischen Otepää einen Sonntag zum Vergessen erlebt. Chefcoach Cyril Burdet fällte gegenüber der französischen Sportzeitung L‘Équipe ein deutliches Urteil: „Das ganze Team ist heute durch die Hölle gegangen.“

Zuvor waren Émilien Jacquelin und Camille Bened in der Single-Mixed-Staffel wegen eines Fehlers beim Nachladen disqualifiziert worden. Anschließend kamen die vier Athletinnen und Athleten in der Mixed-Staffel nicht über einen achten Platz hinaus.

„Das Rennen war eine Erinnerung daran, dass Biathlon hart ist, vor allem unter solchen Bedingungen“, ordnete Burdet die Leistung ein. Bei windigen Bedingungen kämpfte sich die französische Mixed-Staffel regelrecht durch den Wettkampf.

Biathlon: Michelon konnte Julia Simon nicht ersetzen

Besonders bitter war der Tag für Schlussläuferin Océane Michelon. Sie übernahm von Justine Braisaz-Bouchet auf Platz fünf, leistete sich dann aber zwei Strafrunden und verlor dadurch an Boden.

„Ich bin enttäuscht von dieser ersten Erfahrung als Schlussläuferin“, sagte die 24-Jährige nach dem Rennen. Sonst wird die Schlussposition im französischen Team traditionell von Julia Simon besetzt. Diese war aber, genau wie auch Top-Athletin Lou Jeanmonnot, nicht an den Start gegangen.

Weiter versuchte Michélon, ihre schwache Leistung zu begründen: „Die Woche war sehr hart und ich war heute Morgen schon erschöpft.“

Frankreich-Trainer wird deutlich: „Es liegt an uns“

Das ließ Trainer Burdet aber nicht als Ausrede zählen: „Das ganze Feld ist müde. Es liegt an uns, gut damit umzugehen. Dafür gibt es keine Entschuldigung.“