Deutsches Biathlon-Talent sorgt für Überraschung: "Ich kann es gar nicht fassen!"

SID 05.03.2026 • 18:31 Uhr Marlene Fichtner bleibt über 15 km beim Sieg von Elvira Öberg fehlerfrei und sichert sich ihr bestes Karriereergebnis.

Biathletin Marlene Fichtner hat im ersten Rennen nach der Ära Franziska Preuß das Podest zwar knapp verpasst, aber für eine dicke Überraschung gesorgt.

Die 22-Jährige belegte beim Sieg von Elvira Öberg beim Weltcup in Kontiolahti im Einzel einen starken fünften Rang und sorgte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis nach den zahlreichen deutschen Olympia-Enttäuschungen für einen Lichtblick.

Fichtner kann Abschneiden „gar nicht fassen“

Fichtner, die bei den Olympischen Winterspielen nicht am Start gewesen war, blieb im Rennen über 15 km bei eisigen Temperaturen von minus fünf Grad bei den vier Schießeinlagen fehlerfrei.

„Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin mit dem Ziel, viermal Null zu schießen, ins Rennen gegangen. Ich habe es gut geschafft, bei mir zu bleiben“, freute sich das deutsche Talent im ZDF.

Hettich-Walz mit Schießdrama

Von der deutschen Biathlon-Legende Denise Herrmann-Wick bekam die 22-Jährige ein Lob: „Das muss man an so einem Tag immer erstmal umsetzen. Sie hat es hervorragend gemacht. Sie hat auf Nummer sicher die Ziele heruntergeholt. Mit diesem Ergebnis kann sie einen Flow aufbauen.“

Janina Hettich-Walz (2/+2:22,8 Minuten) vergab mit zwei Fehlern beim letzten Anschlag Einlage eine bessere Platzierung und wurde Neunte. Selina Grotian (3/+3:31,9), Vanessa Voigt (3/3:56,6), immerhin Vierte im Olympia-Einzel, und Julia Tannheimer (4/+4:13,9) verpassten Topplatzierungen.

Öberg-Schwestern dominieren

Immerhin konnte Fichtner überzeugen. Bisher war ein 16. Rang im Weltcup ihr bestes Ergebnis gewesen. Bei Olympia hatte das DSV-Team mit nur einer Bronzemedaille in der Mixed-Staffel enttäuscht.

Elvira Öberg aus Schweden holte sich nach fehlerfreier Schießleistung ihren dritten Saisonsieg vor ihrer Schwester Hanna (1/+41,3 Sekunden) und Paulina Batovska Fialkova aus Tschechien (1/45,0). Fichtner (0) hatte 1:25,9 Minuten Rückstand. Preuß hatte nach Olympia ihre Karriere beendet.

Am Freitag (17.10 Uhr) geht es in Kontiolahti mit dem Einzel der Männer über 20 km weiter. Für den DSV sind Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund und David Zobel am Start.