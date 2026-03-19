Biathlon heute live im Free-TV, Livestream und Ticker - Sprint der Frauen

SPORT1 19.03.2026 • 13:00 Uhr Im Biathlon steht das letzte Weltcup-Wochenende auf dem Programm. Sichert sich Lou Jeanmonnot im Sprint den Gesamtweltcup?

Die Biathlon-Saison neigt sich dem Ende zu. Am Holmenkollen im norwegischen Oslo findet der letzte Weltcup dieser Saison statt. Den Anfang machen heute die Damen, die ab 16.15 Uhr im Sprint antreten (im LIVETICKER).

Die wichtigste Frage dürfte an diesem Wochenende sein, welche Athletin sich den Gesamtweltcup sichert. Die Französin Lou Jeanmonnot, die im vergangenen Jahr im letzten Rennen gegen die Deutsche Franziska Preuß unterlag, trägt aktuell das Gelbe Trikot und hat gute Chancen, sich den prestigeträchtigen Titel zu sichern – und das schon im Sprint.

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Drei Rennen vor Saisonende führt sie mit 201 Punkten vor der Finnin Suvi Minkkinen. Für einen Sieg werden im Weltcup 90 Zähler vergeben. Bleibt Jeanmonnot im Sprint vor Minkkinen, oder schmilzt der Vorprung auf höchstens 181 Punkte, stünde zwei Rennen vor Saisonende der Gesamtweltcupsieg für die Französin fest.

Deutsche Hoffnungen auf Hettich-Walz

Die deutschen Damen spielen im Kampf um den Gesamtweltcup derweil keine Rolle, wollen in Oslo aber mit einer guten Vorstellung die Saison abschließen.

Der Kader ist dabei der gleiche wie jüngst beim Weltcup-Wochenende in Otepää. Für den DSV gehen mit Marlene Fichtner, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt sechs Athletinnen an den Start.